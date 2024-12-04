НАТО создаст флот безэкипажных судов

Североатлантический альянс планирует создать флот наблюдательных безэкипажных судов для защиты объектов подводной инфраструктуры в Балтийском и Средиземном морях.

Об этом заявил французский адмирал и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО по трансформации Пьер Вандье в интервью американскому еженедельнику Defense News.

По его словам, в альянсе уже приступили к раннему этапу разработки флота безэкипажных надводных аппаратов, чтобы "НАТО могла ежедневно видеть и контролировать обстановку". Вандье подчеркнул, что командование альянса нацелено на формирование такого флота уже до следующего саммита НАТО, который пройдет в Нидерландах в июне 2025 года.

Как отмечает издание, высокопоставленные представители блока начали планировать усиление наблюдения на море после повреждений подводных кабелей в европейских водах. Последние из таких повреждений случились несколько недель назад.