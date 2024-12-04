Бербок не исключила отправки войск на Украину

Глава МИД Германии Анналена Бербок не исключила отправку немецких войск на Украину, сообщает Die Welt.

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Она объяснила, что немецкие солдаты могут быть задействованы для обеспечения мира в случае прекращения огня между Украиной и Россией.

До этого новый верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас заявила, что не исключает отправку европейских военных на Украину, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Она также отметила, что подобные решения должна принимать и сама Украина.

Кроме того, Каллас заявила, что США выгодно поддерживать Украину, так как победа России "укрепила бы Китай, Иран и КНДР, которые уже действуют совместно".

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался о перспективах урегулирования конфликта на Украине и заявил, что на каком-то из этапов для этого могут потребоваться европейские миротворцы. По его мнению, в зоне конфликта необходимо размещение "многонациональных европейских сил", которые будут помогать украинцам охранять и патрулировать границу. Он отметил, что создание подобных сил невозможно без участия Великобритании и ее военных.

Между тем замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что планы Запада ввести свой контингент на Украину будут означать еще большее вовлечение западных стран в прямую конфронтацию с Россией. Он отмечал, что Москва будет соответственно реагировать на те угрозы, которые возникают или будут возникать. Таким образом, у Запада и у Киева не должно быть иллюзий, что своими провокациями они могут заставить РФ поступиться своими интересами в ходе украинского конфликта.