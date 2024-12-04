В КНДР проигнорировали введение военного положения в Южной Корее

Ведущие СМИ КНДР проигнорировали новости о введении и последующей отмене военного положения в Южной Корее. На это обратило внимание РИА Новости.

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Главной новостью агентства ЦТАК за 4 декабря значится посещение премьер-министром Северной Кореи Ким Док Хуном Кымсонского тракторного завода и Намхынского молодежного химического объединения. На первой полосе газеты Нодон синмун сообщается об успешном выполнении ноябрьского плана трудовыми коллективами.

Минобороны Южной Кореи приказала армии готовиться

3 декабря президент Республики Корея Юн Сок Ёль объявил в государстве военное положение. Он обвинил оппозицию в намерении совершить государственный переворот и «свергнуть власть в пользу КНДР», после чего приказал армии войти в столицу и заблокировать парламент.