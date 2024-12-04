Стало известно о контроле ВС России над высотками в Курахово

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль большинство высотных зданий в Курахово в Донецкой народной республике. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Стало известно о контроле ВС России над высотками в Курахово
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«Большая часть высоток перешла под контроль российской армии», — сообщил общественный деятель.

Рогов рассказал о продвижении ВС России в населенном пункте в ДНР. По его информации, подразделения Вооруженных сил Украины покинули район высоток и отступают к западным границам города.

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