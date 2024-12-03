Раскрыта тайна названия ракеты «Орешник»

Название для новейшей баллистической ракеты «Орешник» придумали «специально обученные люди», заявил первый зампред правительства РФ Денис Мантуров. Об этом пишет Telegram-канал «Юнашев Live».

Напомним, что Мантуров на протяжении многих лет возглавлял Министерство промышленности и торговли.

Ранее сообщалось, что канал «Юнашев Live» создал Александр Юнашев, корреспондент кремлёвского пула с 15-летним опытом.

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По словам журналиста, на создание и развитие канала его фактически «благословил» президент России Владимир Путин.