Посол России рассказал о впечатлениях Великобритании от «Орешника»

Применение баллистической ракеты средней дальности «Орешник» Вооруженными силами (ВС) России впечатлило Великобританию.

Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире RT.

«Британское общество оказалось глубоко под впечатлением от применения "Орешника"», — подчеркнул дипломат.

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Келин рассказал, что официальные лица Великобритании пытались послать «успокаивающие сигналы» под впечатлением от удара ВС России. По его мнению, попытки британских властей не сработали, так как СМИ страны выпустили тревожные публикации.