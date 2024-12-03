Власти Украины попросили у НАТО еще 20 систем ПВО

Украине требуется еще как минимум 20 систем противовоздушной обороны, заявил министр иностранных дел страны Андрей Сибига, его слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства. В этой связи глава МИД Украины призвал западных союзников оказать помощь в поставке необходимых систем для «усиления энергетической устойчивости» страны в зимний период.

Украина срочно нуждается в поставках по меньшей мере 20 дополнительных систем ПВО типа HAWK, NASAMS или IRIS-T. Это поможет избежать блэкаутов, — сказано в заявлении.

Ранее из заявления МИД Украины стало известно, что Киев заранее отказывается от любых гарантий безопасности, которые могут быть предложены в качестве альтернативы вступлению страны в Североатлантический альянс. Заявление, посвященное 30-летию подписания Будапештского меморандума, представит Андрей Сибига на министерской встрече в Брюсселе 3–4 декабря.

Позже генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в настоящее время руководство НАТО не ведет разговоров о приглашении Украины. Он подчеркнул, что Блок обсуждает только поставки оружия ВСУ. Он добавил, что Украина не нуждается в дополнительных предложениях относительно того, как мог бы выглядеть мирный процесс.

При этом Рютте отметил, что линия боевого соприкосновения на Украине медленно движется на запад. Он уточнил, что в Альянсе хотели бы обратной динамики. Политик добавил, что на заседании 3–4 декабря министры иностранных дел стран Блока обсудят вопросы усиления помощи Киеву для подготовки к предполагаемым переговорам с Москвой «с наилучших возможных позиций».