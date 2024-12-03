Названа истинная причина внезапного нападения боевиков на Алеппо

США и Израиль могли помочь сирийским боевикам напасть на Алеппо, предположил военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что таким образом Вашингтон пытается вынудить Россию перебросить часть войск на это направление. По словам эксперта, в Грузии также пытаются свергнуть законное правительство.

Предположу, что боевикам помогали США и Израиль. Похоже, что Россию пытаются вынудить перебросить часть войск в Сирию. Еще и в Грузии пытаются свергнуть законное правительство и опротестовать выборы, — пояснил Дандыкин.

По его словам, с тех пор как российские войска помогли освободить Алеппо, Дамаск не предпринял никаких действий для укрепления обороны. Эксперт уточнил, что также среди боевиков могут быть и украинцы. Дандыкин добавил, что ВС Сирии, откатившись, перейдут в наступление.

Я так понимаю, что время, данное Сирии, после освобождения Алеппо, в должной мере Дамаск не использовал. Получилось, что получилось. Скорее всего, откатившись, ВС Сирии перейдут в наступлении, а Россия поможет по мере сил, — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) подготовились к применению отравляющих веществ против правительственных войск Сирийской Арабской Республики. Боевики намеревались использовать химическое оружие в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.