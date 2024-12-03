Украинский военный (командир подразделения 225-го штурмового батальона) Александр, находящийся в Курской области, рассказал CNN, что не видел никаких признаков 12 тысяч северокорейских солдат. По его словам, пока позиции ВСУ беспрерывно штурмуют хорошо подготовленные десантники ВС РФ.

«У меня сложилось впечатление, что у россиян неограниченное количество людей», — пояснил Александр.

При этом он подчеркнул: боевики ВСУ в Курской области не знают цель этой операции, но готовы удерживать позиции.

«Может быть, нам стоит побыть здесь четыре месяца, а потом развернуться и уйти, например… Если цель — удержаться до определенного момента, мы это сделаем», - добавил военный.

Ранее бойцы группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Новодаровка в Запорожской области.

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