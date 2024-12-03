Сырский назвал Зеленскому самые сложные для ВСУ направления

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал президенту Украины Владимиру Зеленскому самые тяжелые участки фронта.

Сырский назвал Зеленскому самые сложные для ВСУ направления
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Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

«Кураховское и покровское направления остаются наиболее сложными», — написал Зеленский.

Ранее Сырский заявлял, что принял меры по усилению ВСУ на покровском и кураховском направлениях. По его словам, подразделения на данных участках фронта получат дополнительные боеприпасы, вооружение и военную технику.

Главком ВСУ вместе с тем пожаловался на недостаточную подготовку офицеров. По его мнению, сроки обучения офицерского состава должны быть увеличены.

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