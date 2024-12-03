Российские войска полностью захватили инициативу на Сватовско-Кременском участке фронта в противостоянии Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Об этом kp.ru заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Если говорим о ситуации на Сватово-Кременском и Сватово-Купянском участках, то она развивается очень динамично, есть успехи у наших войск», — сказал он.

По словам Марочко, инициатива полностью на российской стороне.

Он отметил, что в настоящее время в Луганской народной республике (ЛНР) обстановка позволяет делать позитивные прогнозы на будущее для армии ВС РФ.

До этого Марочко заявлял, что военнослужащие Вооруженных сил Украины начали оставлять свои позиции, расположенные в районе города Сватово. По словам военного эксперта, действия бойцов больше похожи на бегство или самовольное оставление позиций.