Зарубежные журналисты отмечают, что в Европе сейчас обсуждают, стоит ли полноценно вводить свои войска на помощь Украине. С таким заявлением выступили несколько иностранных дипломатов, на которых и ссылаются СМИ.

«Начались первоначальные дискуссии о том, могут ли европейские войска быть развернуты для обеспечения любого возможного прекращения огня», — говорится в сообщении агентства «Франс Пресс».

Авторы ссылаются на западных дипломатов.

Запад выбрал завесу для ввода войск НАТО на Украину

До этого также сообщалось, что Франция и Великобритания начали рассуждать по поводу введения своих войск на Украину. Однако ряд зарубежных СМИ, в частности, The Economist, писали, что дело дальше обсуждений пока не продвигается. В начале декабря новая глава Евродипломатии Кая Каллас подчеркнула, что потенциально европейские военные могут быть направлены на помощь Украине.