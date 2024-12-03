Кадыров показал кадры ликвидации бойцов ВСУ в Курской области группой Хохла

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео боевой работы группы спецназа «Ахмат» под командованием бойца с позывным Хохол на суджанском направлении в Курской области. Ролик политик опубликовал на своей странице в Telegram.

По словам Кадырова, в ходе разведки российские беспилотники вывили передвижение бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также их укрытия.

«Оперативно координаты дислокации живой силы врага и их укреплений были переданы артиллеристам, а те в свою очередь не заставили себя долго ждать и нанесли точечные удары по вражеским позициям», — написал он.

На кадрах объективного контроля видно, как силы Ахмата атакуют украинских военных из артиллерии. Затем запечатлены удары российских дронов по полуразрушенному зданию, где укрылись бойцы ВСУ. Также на запись попал сброс снарядов на позиции противника.

Ранее Кадыров опубликовал интервью с Хохлом, который оказался уроженцем Украины, перешедшим в 2022 году на сторону России. Глава Чечни рассказал, что военный усомнился в действиях своих соотечественников после обстрела детского пляжа в Донецкой народной республике.