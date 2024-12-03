Сдавшийся нашим солдатам в Курской области военнослужащий 17-й танковой бригады ВСУ Руслан Сычевский - необычный пленный. Сдаются многие всушники - особенно в Курской области.

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Но у Руслана война и жизнь переплелись особенно затейливо.

Впрочем, началась его военная служба стандартно: жил в Харькове, в августе был пойман ТЦК на улице и через два месяца оказался в Курской области.

"Воин я так себе, - приводит слова пленного канал "Военкоры Русской весны". - А уж воевать с Россией для меня вообще неприемлемо. Позади мать в Харькове, впереди отец в Курске".

Отец, сестра и два его брата - в Курске. Руслан с мамой жили в Харькове. При первой же возможности солдат вылез из блиндажа и безоружный добрался до русских позиций. Он сдался морпехам 810-й бригады Черноморского флота.

"Зеленский, я искренне не понимаю, почему я должен гибнуть на этой войне. Мне неизвестны ее цели, задачи и замыслы. Все, чем я руководствовался - это любовью к своей семье", - рассказал Сычевский.

Харьковчанин провел на позициях морских пехотинцев 10 дней и был поражен, что русские относились к нему, как к равному.

"В ВСУ со мной обращались как со скотиной. Когда я сказал, что большая часть моей семьи живет в России, меня избили. Когда спросил, что мне нужно делать на фронте - избили опять".

Руслан твердо решил остаться в России и, освободившись из плена, встретиться со своей семьей. Украинским солдатам он рекомендует отстреливать жестоких, высокомерных командиров, а потом тоже возвращаться домой.