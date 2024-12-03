Минобороны России сообщает об освобождении двух населенных пунктов в зоне спецоперации.

Один из этих населенных пунктов - Новодаровка, которая находится на территории Запорожской области. Ее освободили подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий.

Кроме этого, российское оборонное ведомство уточнило, что неприятель потерял до 155 боевиков в зоне ответственности группировки, а также танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и 152-миллиметровую самоходку «Акация».

Другой населенный пункт, Романовку, в результате решительных действий взяли под контроль подразделения группировкий войск юг «Юг».

Романовка находится в Донецкой Народной Республике.