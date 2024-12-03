Уничтожение противника колесным дроном-камикадзе "Крот" показали на видео

Применение колесных камикадзе типа "Крот" становится все более массовым. Telegram-канал "Судоплатов" показал уничтожение объекта ВСУ в Великой Новоселке (ДНР).

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Дрону пришлось маневрировать в населенном пункте, но оператор довел его до цели, после чего и произошел взрыв.

Ранее неоднократно демонстрировались видеоматериалы о работе таких дронов на пересеченной местности. Они незаметно подкрадываются к различным укреплениям с огневыми точками, полевым складам боеприпасов формирований киевского режима и ликвидируют их.

Колесные наземные беспилотные платформы в определенных условиях бывают предпочтительнее беспилотных летательных аппаратов. Особенно там, где противник ожидает появления БПЛА, а груз взрывчатки к нему прибывает по земле.