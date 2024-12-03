ВС России ударили по солдатам ВСУ у Киева

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что по месту расположения личного составу ВСУ в районе Киева был нанесен удар. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лебедева, расположившихся под Киевом солдат ВСУ, предположительно, планировали отправить на границу с Белоруссией. Координатор отметил, что удар пришелся на зону отдыха военных.

«Говорят, что собрались их засылать в Черниговскую область, на границу с Белоруссией. Для укрепления или просто ротации - пока не в курсе», - заявил Лебедев.

Ранее Лебедев заявил, что у воинской части А-1310 в пригороде Чугуева (Харьковская область) произошел взрыв. Лебедев заявил, что на территории этой воинской части инструкторы НАТО обучали украинских солдат стрельбе из западных вооружений.

В Минобороны РФ 2 декабря сообщили, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, а также объектам энергетики, обеспечивающим работу оборонных предприятий Украины, пунктам управления дронами и скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 127 районах.

Средствами ПВО России были сбиты снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS и 69 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.