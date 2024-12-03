На Украине призвали «плевать на все» и делать ядерную бомбу

Украине нужно «плевать на все и на всех и делать бомбу» для обеспечения ядерной безопасности страны.

С таким утверждением в своем Telegram-канале выступил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Защитит ядерное оружие. Надо плевать на все и на всех и делать бомбу», — утверждает он.

По словам депутата Рады, «далее разберемся». Гончаренко добавил, что наиболее эффективной гарантией безопасности Украины является ядерное оружие.

В Белом доме сделали заявление о поставках Украине ядерного оружия

22 ноября газета The New York Times писала, что некоторые чиновники из США и ряда стран Европы предложили вернуть Украине ядерное оружие, от которого республика отказалась после распада СССР в 1991 году. Авторы статьи при этом отмечают, что такой шаг сложно осуществим и грозит «серьезными последствиями». 27 ноября член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что Байден и вице-президент Камала Харрис ищут возможности, чтобы предоставить Украине ядерное оружие.