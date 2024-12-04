В подконтрольном ВСУ Херсоне произошли взрывы

В городе Херсоне, который в настоящее время находится под контролем украинских войск, произошли взрывы. Об этом сообщил украинский центр оповещения населения о воздушной опасности.

В Telegram-канале назначенной Киевом Херсонской областной администрации факт взрыва подтвердили, заявив об атаке российского беспилотника. Информации о повреждениях инфраструктурных объектов нет.

2 декабря также сообщалось о взрывах в подконтрольном украинским властям Херсоне.

В этот же день назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщал, что в подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена критическая инфраструктура.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре 2022 года. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.