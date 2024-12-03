Кличко пожаловался Шольцу на критическую для ВСУ ситуацию на фронте

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал посетившему столицу Украины канцлеру ФРГ Олафу Шольцу о критической для ВСУ ситуации на линии фронта. Об этом украинский градоначальник написал в Telegram-канале.

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Напомним, накануне Шольц впервые за два с половиной года прибыл в Киев. В ходе визита канцлер заверил, что Германия останется самым решительным сторонником Украины в Европе и пообещал новый пакет вооружений на 650 млн евро.

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Кличко сообщил, что встретился с федеральным канцлером ФРГ.

"Подчеркнул, что конкретные действия в поддержке Украины Германией и другими партнерами надо усилить, потому что ситуация на фронте критическая", - цитирует его ТАСС.

Именно поэтому, пояснил Кличко, он призвал Шольца предоставить Украине ракеты Taurus.

Между тем, сам Шольц во время визита на Украину заявил, что Берлин не изменит своей позиции относительно недопустимости поставок ВСУ ракет Taurus и разрешения бить дальнобойным оружием по территории РФ. Немецкий политик подчеркнул, что это было бы "неправильным решением".

При этом канцлер анонсировал поставку в следующем году дополнительных систем ПВО, гаубиц, боевых и разведывательных БПЛА, боеприпасов, а также шести оснащенных оружием вертолетов Sea King. Кроме того, уже в декабре в распоряжение ВСУ поступит шестой комплекс Iris-T.