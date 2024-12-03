Подсчитан объем военной помощи США Украине при Байдене

Соединенные Штаты за время президентства Джо Байдена предоставили Украине военной помощи на более чем 62 миллиарда долларов. Об этом сообщили в Пентагоне.

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Отмечается, что большая часть военной помощи – 61,4 миллиарда долларов – была выделена после начала российской спецоперации на Украине.

США анонсировали новый пакет помощи Украине

"США продолжают работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине дополнительные возможности для самообороны", – говорится в сообщении Пентагона.

Администрация США ранее предоставила Киеву очередной пакет военной помощи на 725 миллионов долларов. В него войдут противопехотные мины, боеприпасы для РСЗО HIMARS, противотанковые вооружения и прочая техника.

Вашингтон не рассматривает возможность возвращения ядерного оружия Киеву, отмечали в Белом доме. В данный момент власти США сосредоточены на поставках Киеву обычного вооружения, с помощью которого украинцы смогли бы продолжать вести боевые действия против России.