Объем военной помощи США Украине при Байдене превысил 62 млрд долларов

Соединенные Штаты за время президентства Джо Байдена предоставили Украине военной помощи на более чем 62 миллиарда долларов. Об этом сообщили в Пентагоне.

Подсчитан объем военной помощи США Украине при Байдене
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Отмечается, что большая часть военной помощи – 61,4 миллиарда долларов – была выделена после начала российской спецоперации на Украине.

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"США продолжают работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине дополнительные возможности для самообороны", – говорится в сообщении Пентагона.

Администрация США ранее предоставила Киеву очередной пакет военной помощи на 725 миллионов долларов. В него войдут противопехотные мины, боеприпасы для РСЗО HIMARS, противотанковые вооружения и прочая техника.

Вашингтон не рассматривает возможность возвращения ядерного оружия Киеву, отмечали в Белом доме. В данный момент власти США сосредоточены на поставках Киеву обычного вооружения, с помощью которого украинцы смогли бы продолжать вести боевые действия против России.

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