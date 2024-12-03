Стало известно о возможном обсуждении ситуации в Сирии в Дохе

Высокопоставленные представители России, Ирана, Турции и Катара, возможно, проведут встречу по ситуации в Сирии в Дохе. Об этом рассказал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, пишет ТАСС.

По его словам, они обсудят Сирию на полях Дохийского форума, который пройдет 7-8 декабря.

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«Вероятно, что на следующей неделе в Дохе состоится встреча с участием Катара, Ирана, Турции и РA для обсуждения ситуации в Сирии», — подчеркнул он.

Ранее сирийский президент Башар Асад заявил, что Сирия продолжает защищать свою территориальную целостность и способна уничтожить врагов, если ей помогут друзья и союзники.

28 ноября сирийские боевики начали крупное наступление на позиции правительственных войск в районе провинции Алеппо. Стало известно, что повстанцы захватили 13 деревень и крупнейшую базу сирийской армии в этой местности.