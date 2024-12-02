Стало известно, откуда управлялось наступление террористов в Сирии

Наступление военизированного движения «Хайат Тахрир аш-Шам»* (*внесена в перечень террористических организаций, запрещена в РФ), которая при поддержке других религиозных группировок наступает на сирийскую провинцию Алеппо, могло управляться из оперативных штабов в Идлибе и Сармаде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к спецслужбам Сирии.

Отмечается, что оперативные штабы в Идлибе и Сармаде расположены на границе с Турцией. Каких-либо дополнительных подробностей по поводу наступления источник не сообщил.

Напомним, что 27 ноября исламистские группировки начали масштабную атаку на сирийскую провинцию Алеппо, во время которой боевики применяли артиллерию, минометы и тяжелую технику. 30 ноября боевики захватили главный город провинции.