США анонсировали новый пакет помощи Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон выделит Киеву новый пакет военной помощи объемом 725 миллионов долларов. Его слова приводит РИА Новости.

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«Это дополнительная помощь, предоставленная в рамках президентских полномочий по списанию со складов министерства обороны, оценивается в 725 миллионов долларов», — говорится в заявлении главы Госдепа.

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Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил американскую бюрократию в задержке военной помощи Киеву. По его словам, медленное принятие решений в США приводит к потерям среди Вооруженных сил Украины и позволяет продвигаться российским войскам.