Российские войска зашли в тыл ВСУ в Великой Новоселке

Российские войска активизировали наступление в Запорожской области, войдя в тыл ВСУ в районе Великой Новоселки. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета ОП РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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«Наши войска вошли в село Новый Комар, расположенное севернее Великой Новоселки и прикрывающее тыловые позиции группировки ВСУ», – заявил он.

В настоящий момент там идут бои, инициатива принадлежит российской армии, уточнил Рогов.

В конце ноября он также сообщал, что российские войска укрепились на восточных окраинах поселка и начали контролировать пути снабжения украинских подразделений в этом районе. В Великой Новоселке расположены значимый командный и логистический центр противника. Времевское направление находится на границе Запорожской области и Донецкой народной республики, передает РИА Новости.