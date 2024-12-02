В Госдуме прокомментировали сообщения о планах демобилизации с СВО

В Госдуме прокомментировали сообщения о планах демобилизовать участников специальной военной операции (СВО). С журналистами издания Daily Storm на эту тему пообщался член оборонного комитета нижней палаты Евгений Лебедев.

Ранее в Telegram появились сообщения о якобы запланированной на последние дни года демобилизации бойцов СВО.

«У нас в комитете информации такой нет», — сказал Лебедев и добавил, что впервые слышит о такой инициативе.

Ранее 2 декабря начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковник Иван Бувальцев заявил, что в России подготовлено свыше 300 тысяч контрактников, которые проходят службу в полках резерва.