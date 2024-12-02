Террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) смогла захватить Алеппо благодаря поддержке украинских советников, сообщил РИА Новости источник, приближенный к сирийским спецслужбам.

По его словам, боевики также использовали передовые технологии, предоставленные Соединенными Штатами.

"Боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена. — NEWS.ru) не имеют опыта применения высоких технологий, и освоить их не было бы возможным без советников с Украины, из «Исламской партии Туркестана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru) и сирийских офицеров, (которые перешли на сторону террористов)", — сказал он.

По словам собеседника агентства, штурмовые группы и беспилотники были оснащены GPS-устройствами с шифрованием, а также искусственным интеллектом, который активно использовался для управления БПЛА и дронами-камикадзе с больших расстояний. Он также сообщил, что впервые с 2011 года сирийская армия столкнулась с мощной системой радиоэлектронной борьбы во время наступления боевиков.

О наступлении террористов сообщалось 28 ноября. Тогда повстанцы заявили, что им удалось захватить 13 населенных пунктов и войти на территорию Алеппо. Атака вооруженных группировок стала крупнейшей эскалацией в регионе со времен прекращения огня при посредничестве России и Турции в феврале 2016 года.

*организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена