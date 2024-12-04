Киев и Вашингтон спорят о том, как восполнить дефицит живой силы в рядах ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Армия [Украины] еле держится, говорить о «контрнаступе» не приходится. Причина простая: не хватает людей», — говорится в публикации.

Reuters писало, что США потребовали от Украины снизить возраст мобилизации с 25 до 18 лет. Берлин в этом требовании выразил солидарность с Вашингтоном.

На Украине не согласны и полагают, что нет смысла увеличивать личный состав ВСУ, если обещанное Западом оружие не приходит во время.

«Из-за этих задержек у Украины не хватает оружия для оснащения уже сформированных соединений», — поделился советник президента Украины Дмитрий Литвин.

До этого депутат Андрей Колесник говорил, что с начала спецоперации Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 700 тысяч бойцов.

По словам депутата, Зеленский не считает, сколько солдат потеряли ВСУ, поскольку для него «украинцы – это дрова, которые он бросает» в пекло конфликта. Для украинского лидера нет разницы, «сколько он их забросил, 80 или 600 тысяч», указал Колесник.