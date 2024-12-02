В Евросоюзе оценили возможность отправки войск на Украину

Евросоюз не принял решения об отправке военных на Украину, заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Анна-Кайса Итконен на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает ТАСС.

Но, по ее словам, рассматриваются все варианты.

"Для того чтобы отправить европейские войска, все страны ЕС должны согласовать это решение. Такого решения не было", — сказала Итконен.

Она добавила, что Евросоюз продолжит поддерживать Киев «столько, сколько понадобится».

Ранее новая глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в Евросоюзе уже обсуждалось, какие государства могут отправить войска на Украину, поэтому не стоит исключать какие-либо варианты. По ее словам, европейские военные также могут быть полезными в вопросе соблюдения режима прекращения огня, если соответствующее соглашение будет подписано. Политик уверена, что ЕС должен сыграть «важную роль» в данной сфере, но подчеркнула: финальное решение будет за Украиной.

Позже зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Войска Евросоюза — это в первую очередь силы НАТО. По ее словам, в случае миротворческой миссии, необходимо «железобетонно прописать» функции таких сил. В противном случае, «они могут бдительность усыпить» и подготовить нападение.