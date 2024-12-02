Германия начала производить для Украины беспилотники с ИИ

Немецкая компания Helsing начала производить беспилотники HX-2, которые будут поставлять на Украину, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Разработчики оснастили дроны искусственным интеллектом.

Компания Helsing, занимающаяся разработкой оборонного программного обеспечения, специализирующаяся на искусственном интеллекте (ИИ), начинает серийное производство собственного высокоразвитого боевого дрона, — сказано в материале.

Helsing планирует с начала 2025 года выпускать 1000 дронов в месяц. Предполагается, что благодаря ИИ беспилотники смогут обходить средства радиоэлектронной борьбы.

Российские ученые тем временем разработали инновационную систему для защиты различных объектов при помощи специальных тросов и высокопрочной сетки, выдерживающих нагрузку бетонного блока весом в несколько тонн. Уточняется, что разработка, эффективная при атаке ударных беспилотников самолетного типа, успешно прошла испытания.

Также стало известно, что российский производитель стрелкового оружия Lobaev Arms завершает испытания новой снайперской винтовки, получившей название ZOV. На предприятии уже налажено производство практически всех элементов винтовки.