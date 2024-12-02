ВС России и Сирии ликвидировали более 400 террористов

Военные России и Сирии за последние несколько часов ликвидировали более 400 террористов на сирийской территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Главного командования сирийской армии.

На прошедших выходных появилась информация, что боевики исламистских группировок, воюющие против правительственных войск Сирии, достигли центра Алеппо. СМИ сообщили, что российская авиация при поддержке сирийских ВВС начала наносить удары по боевикам.

Представитель ВС РФ Олег Игнасюк сообщил, что обстановка в Сирии обострилась в результате перехода террористических группировок и радикальных формирований в совместное наступление на позиции сирийских сил в провинциях Алеппо и Идлиб.

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В новом заявлении Главного командования сирийской армии подчеркивается, что несколько сотен террористов были ликвидированы в результате точных ударов. Среди ликвидированных боевиков были иностранцы, подчеркивается в сообщении военных.