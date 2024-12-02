Сырский сделал признание о подготовке офицеров ВСУ

Подготовка младшего офицерского состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) нуждается в усовершенствовании. Как сообщает ТАСС, об этом в соцсетях заявил главком украинской армии Александр Сырский.

По итогам совещания по вопросам подготовки кадров для украинской армии он отметил, что о необходимости совершенствования системы говорят и командиры боевых бригад. По мнению Сырского, следует доработать обучение офицеров тактического звена, в том числе увеличив сроки подготовки.

Главком также заявил, что на совещании предлагалось запустить курсы повышения квалификации для подготовки офицеров штабов по отдельным направлениям работы.

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В начале ноября американский портал Defence One заявлял о нехватке в украинской армии подготовленного личного состава. При этом европейским странам приходится сокращать время обучения военных, поскольку ВСУ срочно нужны войска для отражения продолжающегося наступления Вооруженных сил РФ.