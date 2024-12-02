Невероятное сходство: двойник Жириновского замечен на СВО

Тюменский депутат Иван Вершинин от партии ЛДПР опубликовал видеоролик, на котором военнослужащий в зоне специальной военное операции поразительно напоминает по манерам речи и стилю Владимира Жириновского.

Ролик, размещенный в телеграм-канале депутата, мгновенно вызвал бурную реакцию пользователей сети. Солдат, чье имя не разглашается, с удивительной точностью имитирует характерные интонации и риторические приемы, присущие покойному лидеру ЛДПР.

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Вершинин озаглавил видео "Перерождение Жириновского в зоне СВО", подчеркивая необычное сходство. Отметим, что видеоролик уже стал вирусным, вызвав волну обсуждений и юмористических комментариев на просторах многих телеграм-каналов, и не только.