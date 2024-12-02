Террористические группировки, активизировавшиеся 27 ноября на севере Сирии, действуют в координации с США. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Эти темные пятна и до этого были на территории Сирии из-за просчетов и оккупации некоторых районов Соединенными Штатами. <...> Совпадение этого (наступление террористов на севере Сирии - прим. ТАСС) с прекращением огня в Ливане и заявления властей США, что они не чувствуют никаких угроз со стороны этих [террористических] группировок, свидетельствуют о том, что между этими террористами и США существует координация", - сказал Багаи на пресс-конференции.

Прямую трансляцию вел телеканал SNN.