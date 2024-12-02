Ничего не останется: смоделирован ядерный удар «Орешником» по Киеву

Удар ракетой «Орешник» в ядерном оснащении по Киеву может привести к тому, что будут уничтожены «бункеры для первых лиц». Об этом пишет «Царьград».

Ранее Россия нанесла удар «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении по украинскому ракетостроительному заводу «Южмаш». Выступая на заседании ОДКБ, российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что испытания «Орешника» в боевых условиях стали вынужденной мерой в ответ на удары западными ATACMS и Storm Shadow по территории России.

Президент России также отметил, что Генштаб и Минобороны в настоящее время подбирают новые цели для поражения «Орешником» на территории Украины и удар может быть нанесен, в том числе и по «центрам принятия решений в Киеве».

Боевой блок «Орешника» в ядерном оснащении имеет мощность заряда 150 килотонн и экспертами были смоделированы последствия удара новейшей российской разработкой по территории Киева, отмечает издание.

«После прилета одного блока на улицу Грушевского, аккурат между зданиями Рады и кабмина, в зоне сплошного поражения ударной волной также окажется здание Минобороны Украины на Воздухофлотском проспекте», - пишет Telegram-канал «Военная хроника».

При этом таких блоков в «Орешнике» десять. Для нанесения серьезных разрушений в Печерском, Соломенском, Шевченскм районах Киева и Воздвиженке хватит двух из них.

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«С учетом подлетной скорости блоков «Орешника» 12 250 км/ч при ударе будут поражены и все защитные сооружения под землей, включая бункеры для первых лиц Украины», - утверждают смоделировавшие последствия удара эксперты.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин заметил, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить удар ракет этого типа. Он также добавил, что перед ракетными атаками население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации.