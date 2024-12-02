Пленный боец ВСУ рассказал, как его обманом отправили в Курскую область

Взятый в плен бойцами ВС РФ украинец Владимир Горбатко рассказал, что командование обманом завезло солдат ВСУ в Курскую область. О том, где теперь находятся, украинские военнослужащие узнали уже на позициях.

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Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны России.

«Узнал, когда приехал на позицию, что мы вообще в другой стране находимся. Нам обещали вывезти нас на три дня. Сказали, через три дня поменяют», - признался он.

В течение трех дней Горбатко с сослуживцами просидел под дождем, никакого снабжение украинцы не получили, оружие промокло, автоматы стали клинить. Когда прибыли российские военнослужащие, ВСУшники без возражений сдались, тем более что воевать было нечем. При этом по сдающимся открыли огонь украинские минометчики.

«Я же думал, что я не буду воевать, что я буду охранять позицию. Просто охранять, нам так и сказали. А когда приехали на эту позицию, оказалось, что мы уже в Курской области», - добавил пленный.

Горбатко заявил, что чем участвовать в боевых действиях в Курской области, лучше сдаться в плен без боя. Также Владимир оценил достойное отношение к пленным со стороны российских военнослужащих.

Ранее другой пленный рассказал, что его заставили служить в ВСУ, угрожая забрать ребенка в случае отказа.