Киевские власти «повесят всех собак» за провалы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на главнокомандующего генерала Александра Сырского. Об этом заявил ТАСС политтехнолог Михаил Павлив, прежде работавший на Украине.

По его словам, принципиальное решение об отставке Сырского было принято еще в июле, однако «началась курская эпопея».

«Теперь Сырский должен пройти ее от и до. Для Киева очевидно, что это рано или поздно закончится выводом украинских войск из Курской области. И в этом провале обвинят Сырского», - сказал Павлив.

Также эксперт уверен, что именно главком ВСУ «должен собрать весь возможный негатив» по поводу неудач на покровском (красноармейском), южно-донецком и кураховском направлениях, в Торецке и в Часовом Яре.

«Не Зеленский же будет отвечать. Сырский подготовлен к этому. Вопрос только в том, когда настанет момент, и на него спишут все, повесят всех собак и отправят в отставку», - уверен Павлив, прогнозируя уход главкома с должности до конца 2024 года или в начале 2025 года.

Ранее Владимир Зеленский представил в Верховной Раде новый план действий для Украины. По данным депутатов, документ включает в себя десять пунктов, в том числе «единство», «фронт», «оружие», «деньги» и «энергетику».

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До этого политик рассказал жителям страны о своем «плане победы», который предусматривал приглашение в НАТО еще до завершения конфликта, продолжение атак по территории России, размещение на Украине неядерных средств сдерживания, усиление санкций и инвестиции в украинские металлы, а также применение опыта ВСУ для усиления обороны Североатлантического альянса.