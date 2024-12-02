Боевики террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; запрещена в России), вероятно, даже не ожидали прорыва в Алеппо, однако теперь продвигаются вперед и надеются дойти до Дамаска. Об этом заявил директор Центра исследований Ближнего Востока в Университете Оклахомы Джошуа Лэндис, сообщает Bloomberg.

«Оппозиция намного превзошла то, что намеревалась сделать, и когда она поняла, что сирийские военные не готовы бороться ни за что, и начала просто таять, они пошли в гору. Они надеются дойти до Дамаска», — сказал он.

По его словам, проблема для президента Сирии Башара Асада состоит в том, что ни Россия, которая наносит авиаудары по повстанцам, ни Иран на самом деле не в состоянии прийти ему на помощь.

Как отмечает издание, сирийский лидер сейчас находится в кризисном режиме и теснится со своими старыми союзниками. Уточняется, что Асад после встречи с главой МИД Ирана Сейедом Аббасом Аракчи подчеркнул «важность поддержки союзников и друзей в противостоянии террористическим атакам, спонсируемым из-за рубежа».

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Ранее Асад пообещал победить терроризм в Сирии вне зависимости от того, кто является его сторонниками и спонсорами. Сирийский лидер отметил, что террористы не представляют народ республики или ее институты.