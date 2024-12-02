Над Брянской областью ПВО сбила еще два беспилотника

Еще два вражеских беспилотника самолетного типа обнаружены и уничтожены средствами ПВО утром в понедельник в небе над Брянской областью. Об этом проинформировал губернатор Александр Богомаз.

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Он отметил, что пострадавших и разрушений нет. Сейчас на местах падения обломков работают соответствующие службы.

С начала суток над Брянской областью сбиты уже четыре БПЛА. В третьем часу ночи Богомаз сообщал о двух нейтрализованных дронах. В том случае также обошлось без последствий на земле.