ВС РФ фактически блокировали логистику ВСУ на юге ДНР

Логистика украинских сил в Великой Новоселке на юге Донецкой Народной Республики оказалась фактически заблокированной. Как сообщили ТАСС в силовых структурах, все дороги, используемые гарнизоном, либо перерезаны, либо находятся под огневым контролем российских войск.

"С севера Великая Новоселка отрезана, там были основные дороги, по которым шло снабжение украинской группировки из направления Запорожья и Покровска. К западу от населенника [населенного пункта] оставшиеся подъездные пути [находятся] под огневым контролем артиллерии. Потому куда бы ни ткнулся противник, проскочить будет непросто. Фактически логистика блокирована", - сообщили в силовых структурах.

Поселок Великая Новоселка расположен на возвышенности в южной части Донецкой Народной Республики. Населенный пункт является крупнейшим из оставшихся на этом направлении укрепрайоном ВСУ.