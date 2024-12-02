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ТАСС: ВС РФ фактически блокировали логистику ВСУ в Великой Новоселке

Логистика украинских сил в Великой Новоселке на юге Донецкой Народной Республики оказалась фактически заблокированной. Как сообщили ТАСС в силовых структурах, все дороги, используемые гарнизоном, либо перерезаны, либо находятся под огневым контролем российских войск.

ВС РФ фактически блокировали логистику ВСУ на юге ДНР
© РИА Новости
"С севера Великая Новоселка отрезана, там были основные дороги, по которым шло снабжение украинской группировки из направления Запорожья и Покровска. К западу от населенника [населенного пункта] оставшиеся подъездные пути [находятся] под огневым контролем артиллерии. Потому куда бы ни ткнулся противник, проскочить будет непросто. Фактически логистика блокирована", - сообщили в силовых структурах.

Поселок Великая Новоселка расположен на возвышенности в южной части Донецкой Народной Республики. Населенный пункт является крупнейшим из оставшихся на этом направлении укрепрайоном ВСУ.

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