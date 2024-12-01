Раскрыты потери боевиков в Сирии за сутки от действий ВКС РФ

За минувшие сутки Воздушно-космические силы России вместе с сирийской арабской армией уничтожили не менее 320 боевиков и 63 единицы техники, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк. По его словам, операция по отражению террористической агрессии в Идлибе, Хаме и Алеппо продолжается.

За прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков и техники, складам боеприпасов и вооружения, позициям РСЗО и артиллерии, пунктам управления. Уничтожены не менее 320 боевиков и 63 единицы автомобильной и бронированной техники, — сказал он.

Игнасюк добавил, что международная коалиция во главе с США продолжает создавать в небе Сирии опасные ситуации. По его данным, зафиксированы 54 случая несанкционированных полетов дронов. За сутки было замечено 10 нарушений авиацией коалиции правил использования воздушного пространства Сирии. В ноябре было всего зафиксировано 345 таких инцидента.

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В результате совместных ударов ВНС России и сирийской армии по населенному пункту эс-Сафира в провинции Алеппо были уничтожены десятки боевиков, передает SANA со ссылкой на источник в Минобороны республики. Агентству также стало известно, что сирийские средства ПВО сбили принадлежавший террористам беспилотник в небе над городом Масьяф в провинции Хама. В правительстве также опровергли домыслы террористов о выводе войск из региона.

Источник в армии сообщил, что подразделения сирийских вооруженных сил развернуты на своих позициях в северной и восточной сельской местности провинции Хама и полностью готовы отразить любую потенциальную террористическую атаку, — цитирует SANA сообщение инсайдера.

В пятницу, 29 ноября, террористические формирования, выступающие против официального правительства Сирии во главе с президентом Башаром Асадом, смогли прорваться в центр Алеппо. На следующий день сообщалось, что под их контролем находится около 75% города.