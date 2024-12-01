Опубликованы эпизоды боевой работы российских сил ядерного сдерживания - так называемой "ядерной триады" ВС РФ.

Она состоит из сухопутных, морских и воздушных носителей стратегического ядерного оружия: самолетов дальней авиации, атомных подводных лодок и наземных пусковых установок.

В ролик собраны фрагменты учебных пусков с различных носителей.

"Есть кое-что еще, кроме "Орешника", - написал опубликовавший ролик военкор Александр Сладков.

Раскрыты вероятные цели для второго удара российским «Орешником»

Он напомнил эпизод из русской истории. В 1859 году пленили Шамиля. Пока его везли в Петербург, имам удивлялся: "Как же я воевал с Россией, она просто огромна". Сопровождавший его князь Барятинский ответил: "Хорошо, что нам не надо ехать на Дальний Восток".

Так и здесь: ни на Украине, ни в США толком не представляют мощь России. В идеологии, экономике - и в том числе в ядерном оружии, заключил Сладков.