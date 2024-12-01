Если Украина продолжит наносить удары вглубь России ракетами западного производства, то в ответ ВС РФ могут ударить по центрам принятия решений, в том числе по объектам в правительственном квартале на Банковой улице в Киеве и бункерам на важнейших оборонных предприятиях страны, заявил MK.RU военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, в числе вероятных целей для «Орешника» также могут быть здания Минобороны Украины, СБУ, ГУР, транспортные узлы, объекты энергетики и так далее.

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Я думаю, что это все-таки случится. Зеленский не остановится, ему важно поднять уровень эскалации. А американцам, в свою очередь, «по барабану», кто там в Киеве погибнет, — подчеркнул капитан первого ранга запаса.

Дандыкин добавил, что на Западе заговорили о развертывании на Украине «миротворческого контингента», чтобы впоследствии «оккупировать страну и распределить между собой ее территории». Как стало известно Службе внешней разведки РФ, Черноморское побережье планируется отдать Румынии, западные области — Польше, центр и восток страны — Германии, а северные области вместе с Киевом — Великобритании.

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И не приведи Господь, если эти замыслы с «миротворцами» на Украине они попытаются воплотить в жизнь, — подчеркнул военэксперт.

По его мнению, в этом случае целями для «Орешника» вполне может стать американская противоракетная база в Редзиково на севере Польше, американская авиабаза «Рамштайн» в Германии и штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Кроме того, Дандыкин призвал не забывать о российских «Калибрах», «Кинжалах» и «Цирконах».

Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов ранее заявил, что в России есть все возможности для полного обеспечения ВС РВ комплексами «Орешник». Он отметил, что в течение последних двух лет производство высокоточных систем значительно возросло.