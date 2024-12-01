Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в воскресенье, 1 декабря, сообщил о продолжающихся сражениях в городе Дзержинске (украинское название — Торецк).

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— Продолжаются интенсивные боевые действия в Дзержинске. Противник продолжает перебрасывать резервы, активно задействует беспилотные летательные аппараты, как FPV, так и сбросовые, — написал он в своем в Telegram-канале.

Пушилин также поделился информацией об успехах Вооруженных сил РФ на других направлениях. Так, на Красноармейском направлении наблюдается продвижение: российская армия приближается к автодороге Курахово — Красноармейск.

Как сообщала газета The New York Times, украинские военные считают, что последствия потери позиций у Дзержинска могут стать катастрофическими. По словам командира батальона 28-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, если позиции вблизи города будут потеряны, все подразделения окажутся отрезанными от снабжения и логистики.

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новоселидовка в ДНР. Накануне военные также освободили село Новоалексеевка в ДНР.

17 ноября российские военнослужащие заявили, что РФ в скором времени освободит Часов Яр в ДНР. Бойцы ВС РФ отметили, что передний край уже полностью зачищен, они продолжают работать по дальнему краю населенного пункта.