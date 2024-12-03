ВС России поразили объекты энергетики ВПК Украины и военные аэродромы

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающих работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также инфраструктуре военных аэродромов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также удары наносились по скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО были сбиты 40 беспилотников самолетного типа, в том числе четыре вне зоны спецоперации.

С начала СВО былми уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37122 беспилотника, 586 ЗРК, 19600 танков и других бронемашин, 1497 боевых машин РСЗО, 18897 орудий полевой артиллерии и минометов, 28957 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

Накануне сообщалось, что ВС России поразили военные аэродромы и пункты управления беспилотниками ВСУ.

В минувшие выходные ВС России также нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины.