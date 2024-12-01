В руководстве сухопутных войск России произошли кадровые изменения

Герой России генерал-полковник Рустам Мурадов назначен на должность заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника.

Официальной информации о назначении пока нет. Агентство ссылается на «источник, знакомый с кадровыми назначениями» и источник, близкий к Минобороны.

Главкомом сухопутных войск с 2014 года является генерал Олег Салюков.

Мурадов ранее командовал группировкой войск «Восток» в зоне СВО на Украине. С октября 2022 года руководил объединенным стратегическим командованием войсками Восточного военного округа.

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В 2020-2021 годы Мурадов командовал российскими миротворцами в Нагорном Карабахе.

Военачальник родился в Дагестане в 1973 году, окончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище, Общевойсковую академию вооруженных сил и Военную академию Генштаба. Герой России, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, а также орденом Мужества.

Ранее сообщалось, что врио командующего группировкой войск «Юг» назначен генерал-лейтенант Александр Санчик.