Кадровые изменения, проведенные президентом Украины Владимиром Зеленским в Вооруженных силах страны, только увеличили риск утраты территорий Донецкой народной республики (ДНР), находящихся под контролем Киева. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, которая регулярно критикует высшее командование ВСУ.

По мнению депутата, вызов боевых командиров в Киев на небоевые позиции создает «управленческий вакуум» на фронте, что может привести к серьезным потерям для ВСУ еще до инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа 20 января 2025 года.

— Риск потери [подконтрольных Киеву территорий ДНР] до инаугурации Трампа вырастает в разы, — приводит ее слова ТАСС.

Безуглая также отметила, что новый командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый будет заниматься вопросами подготовки резервов и координации работы военкоматов на тыловой должности. По ее словам, у него не будет «карт-бланша», поскольку его заместителями остаются люди из окружения Сырского и уволенного Павлюка, а кадровый состав «сформирован из кумовьев, сватов и друзей генеральских кланов».

29 ноября Зеленский назначил новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-майора Михаила Драпатого.

Также СМИ сообщали о том, что депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* внес законопроект о снятии министра обороны страны Рустема Умерова с этой должности. Он добавил, что рассчитывает не только на снятие Умерова, но и на возбуждение уголовного дела. Депутат выразил надежду, что министру дадут большой тюремный срок.

*Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.