Российские войска освободили Петровку и Ильинку в Донецкой Народной Республике, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что Ильинку взяли под контроль подразделения Южной группировки войск, а Петровку — группировки войск «Центр».

Бойцы группировки «Юг» за сутки нанесли поражение формированиям 23-й мехaнизированной, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Предтечино, Курахово и Дылeевка (ДНР).

Противник утратил порядка 380 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля и 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, уточнили в Минобороны.

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Центр» включают в себя 470 военных, две боевые бронированные машины «Козак», два автомобиля, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30.

Ранее в Минобороны сообщили, что за неделю военнослужащие освободили четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике.

За осень, уточнили в ведомстве, российская армия освободила 88 населенных пунктов в Запорожье, ДНР, ЛНР, Курской и Харьковской областях.