Бойцы «Ахмата» «проредили» артиллерию ВСУ, действовавшую под Суджей в Курской области. Об этом рассказал боец группы «Аида» спецназа «Ахмат» с позывным «Элджей», сообщает РИА Новости.

«Элджей» отметил, что после российских ударов артиллерия ВСУ значительно снизила активность в Курской области, противник был вынужден перейти на использование FPV-дронов.

«Их FPV здесь очень активны, раньше артиллерия здесь активничала, сейчас гораздо слабее, мы их прям хорошо проредили», — рассказал «Элджей».

По его словам, ВСУ на данном участке сменили тактику.

Кроме того, боец «Ахмата» с позывным «Омут» рассказал, что членам ВСУ не хватает военной техники в Курской области, поэтому они перешли на гражданский транспорт.

Ранее военный эксперт Яков Кедми отметил, что Зеленский потерпел военную катастрофу в Донбассе, и пытается ее скрыть, отвлекая внимание на Курск.