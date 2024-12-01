Посол заявил о сотнях фактов применения ВСУ запрещенного химоружия на СВО

Военнослужащие Вооруженных сил Украины за лето 2024 года более 400 раз применили запрещенное химическое оружие против жителей Донбасса и российских военных в зоне проведения спецоперации, заявил RT посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.

По его словам, Киев стремится всячески воздействовать на психику людей и демонстрировать, что через любые красные линии Украина может безнаказанно переступить.

"Безнаказанность порождает стремление Украины использовать, к примеру, хлорпикрин, который применяли в Первой мировой войне. Это те виды химического оружия, от которых человечество стремилось отказаться на протяжении десятков лет. Но сейчас вот [ВСУ] достали их из хранилищ и используют на передовой", — подчеркнул дипломат.

Кроме того, российская сторона неоднократно фиксировала существование на Украине лабораторий, где производят химические реактивы и отравляющие вещества, добавил Мирошник. Он подчеркнул, что эти вещества украинские военные используют не только против ВС РФ, но и против гражданского населения Донбасса. Посол отметил, что подавляющее большинство данных о применении ВСУ химоружия были переданы в международные организации, но под давлением Запада эти сведения практически никуда не продвинулись.

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Замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский ранее заявил, что Россия передала специалистам Организации по запрещению химического оружия как минимум 30 нот о том, что Украина применяет запрещенные токсичные химикаты против ВС РФ. По его словам, это подтверждается результатами анализов проб, взятых на местах их применения, которые затем направляются в ОЗХО и ООН.